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Палеонтологи обнаружили древнейший защитный элемент растений от инфекций

Ученые обнаружили древнейшее свидетельство образования тилоз у растений. Об этом сообщает дублинский Тринити-колледж. Тилозы - это особые образования растений, пузыревидное растяжение паренхимной клетки в просвет соседних сосудов.

Палеонтологи обнаружили древнейший защитный элемент растений от инфекций
© A-L Decombeix

Они могут возникать в ответ на гниение ткани растений под влиянием бактерий и грибков, или в случае других поражений. Тилозы предотвращают попадание бактериальных и грибковых патогенов в сердцевину живых деревьев, однако неизвестно, на каком этапе эволюции деревья стали способны формировать такую защиту.

Теперь палеонтологи обнаружили самое старое свидетельство образования тилоза в ископаемой древесине позднего девона (возрастом 360 миллионов лет) из недр ирландского полуострова Хук-Хед. Эти растения жили задолго до появления динозавров или даже летающих насекомых. Они сформировали первые первобытные леса, когда их населяли лишь микроорганизмы, грибы и ранние родственники пауков и многоножек. Тилозы были обнаружены в окаменевшей древесине вымершей группы растений, известных как прогимноспермы. Эти растения особенно важны, поскольку они были первыми деревьями, похожими на современные, с большим одеревенелым стволом, ветвями и сложной корневой системой. Авторы надеются, что их открытие поможет восстановить полную картину эволюции древних растений.

Ранее биологи смогли вылечить нарушения памяти у мышей с болезнью Альцгеймера.

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