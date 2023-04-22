Обнаружена новая опасность для планет при вспышке сверхновой

Вспышка сверхновой может быть гораздо опаснее для планет, чем считалось ранее, из-за мощного рентгеновского излучения. Об этом сообщает Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне.

Фото: NASA NASA

Во время вспышки сверхновой звезда увеличивает свою яркость на несколько порядков и может затмить свет целой галактики. Это происходит в результате гравитационного коллапса старых звезд, сжегших все водородное горючее, а также при слиянии материала звезд с участием белого карлика. При этом планеты этой звездной системы будут полностью уничтожены, либо же, если они удалены от светила, выжжены и лишены жизни. Планеты соседних звездных систем также могут получить урон.

Однако новое исследование показывает, что сверхновая может нанести серьезный урон планетам даже относительно далеких систем. Орбитальная рентгеновская обсерватория Chandra провела наблюдения за 31 сверхновой и их последствиями. Кроме Chandra, ученые взяли за основу данные NASA Swift и NuSTAR, а также миссии XMM-Newton Европейского космического агентства. Анализ этих наблюдений показывает, что взаимодействие сверхновых со своим окружением может иметь смертельные последствия для планет, находящихся на расстоянии до 160 световых лет.

"Если поток рентгеновских лучей пронесется над планетой, излучение серьезно изменит химический состав атмосферы, — заявил Ян Брантон, один из авторов исследования. - В случае с планетой, похожей на Землю, этот процесс может уничтожить значительную часть озона, который защищает жизнь от опасного ультрафиолетового излучения своей родительской звезды".