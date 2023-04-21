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Apple добавит возможность установки приложений в обход App Store только для стран ЕС

Журналист Bloomberg Марк Гурман в ходе подкаста The MacRumors Show рассказал, что Apple добавит в iOS 17 возможность установки приложений из сторонних источников, но сделает это лишь для стран ЕС.

Долгожданная функция в смартфонах Apple окажется эксклюзивом для Европы
© Газета.ру

По словам Гурмана, в смартфонах Apple действительно появится возможность установки приложений не из App Store, однако данная возможность будет предусмотрена только в европейском регионе. Компания будет вынуждена пойти на такой шаг, чтобы не нарушать принятый в ЕС Закон о цифровых рынках.

«Я думаю, что это будет функция только для Европы. Думаю, они не собираются стрелять себе в ноги и расширять эту функцию для всего мира, если в этом нет необходимости», — отметил журналист.

Гурман также добавил, что компания не станет заявлять о появлении такой возможности во время конференции WWDC, как считалось ранее.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Apple уличили в неоднократной краже разработок.

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