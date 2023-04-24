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Razer удалось «разогнать» беспроводную мышь до 8000 Гц

Компания Razer выпустила обновление прошивки для своей флагманской беспроводной игровой мыши Viper Mini Signature Edition. Обновление повышает частоту опроса мыши с первоначальных 4 000 Гц до рекордных 8 000 Гц, что делает ее одной из самых быстрых беспроводных игровых мышей на рынке.

Razer удалось «разогнать» беспроводную мышь до 8000 Гц
© Razer

Это ставит Viper Mini Signature Edition в один ряд с проводной игровой мышью Razer Viper 8KHz. Обновление прошивки автоматически достигнет владельцев мыши 24 апреля, но скачать можно и сейчас.

Хотя Razer не раскрыла, как удалось удвоить частоту опроса мыши с помощью одного лишь обновления программного обеспечения, вполне вероятно, что Viper Mini Signature Edition изначально поддерживала более высокую частоту на аппаратном уровне.

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