Razer удалось «разогнать» беспроводную мышь до 8000 Гц

Компания Razer выпустила обновление прошивки для своей флагманской беспроводной игровой мыши Viper Mini Signature Edition. Обновление повышает частоту опроса мыши с первоначальных 4 000 Гц до рекордных 8 000 Гц, что делает ее одной из самых быстрых беспроводных игровых мышей на рынке.

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Это ставит Viper Mini Signature Edition в один ряд с проводной игровой мышью Razer Viper 8KHz. Обновление прошивки автоматически достигнет владельцев мыши 24 апреля, но скачать можно и сейчас.