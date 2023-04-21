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Microsoft начала называть хакеров из разных стран по погодным явлениям

Microsoft обновила систему киберугроз и в соответствии с новой политикой начала описывать кибергруппировки из разных стран как погодные явления.

Microsoft начала называть хакеров из разных стран по погодным явлениям
© ferra.ru

Так, хакеры из России обозначаются как «снежная буря», китайские — «тайфун». Предусмотрены и значки: для России — снежинка, для иранских хакеров — песчаная буря, ливанских — дождь, северокорейских — мокрый снег.

А если хакер только начал действовать либо не относится ни какой группе или стране, ему присвоят временную категорию «Шторм» и четырёхзначный номер.

Всего Microsoft отслеживает деятельность 160 национальных хакерских группировок, 50 групп программ-вымогателей, более 300 уникальных хакеров-одиночек.

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