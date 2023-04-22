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Космонавт Федор Юрчихин отреагировал на обвинения в травле звезды «Вызова» Юлии Пересильд

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Актриса Юлия Пересильд столкнулась с травлей после съемок в фильме «Вызов». Особое негодование выразил космонавт Федор Юрчихин, пишет «Московский комсомолец».

Космонавт Юрчихин отреагировал на обвинения в травле Пересильд
© Слово и Дело

Юрчихина начали обвинять в травле Пересильд. Космонавт не захотел напрямую связываться с актрисой. Через СМИ он заявил, что не намерен терпеть клевету в свой адрес.

«Покажите мне, в каком из своих комментариев я высказался против участников проекта?! Я готов ответить за каждое свое слово», — сказал космонавт.

Юрчихин подчеркнул, что его претензии касаются не конкретных людей, а «Вызова» в целом. По его мнению, съемки фильма лишь навредили космонавтике.

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