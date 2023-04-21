Пересильд обвинила космонавтов в травле

Напомним, что негативную реакцию со стороны космонавтов вызвала идея вручить Пересильд Звезду Героя России за полёт в космос ради съёмок фильма «Вызов». «Переставайте уже меня травить. Негоже Героям России второй год подряд незаслуженно обвинять женщину во всех смертных грехах», – написала актриса. Она также добавила, что не просит никаких наград и не подаёт документов на получение каких-либо званий. Пересильд также подчеркнула, что всё равно восхищается подвигами космонавтов, даже несмотря на критику в свой адрес.