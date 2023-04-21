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34 минуты назад

Пересильд обвинила космонавтов в травле

Елена Прошина

Актриса Юлия Пересильд, исполнившая главную роль в фильме «Вызов», обвинила российских космонавтов в травле. Об этом девушка написала в своих социальных сетях.

Пересильд обвинила космонавтов в травле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что негативную реакцию со стороны космонавтов вызвала идея вручить Пересильд Звезду Героя России за полёт в космос ради съёмок фильма «Вызов». «Переставайте уже меня травить. Негоже Героям России второй год подряд незаслуженно обвинять женщину во всех смертных грехах», – написала актриса. Она также добавила, что не просит никаких наград и не подаёт документов на получение каких-либо званий. Пересильд также подчеркнула, что всё равно восхищается подвигами космонавтов, даже несмотря на критику в свой адрес.

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Ранее российские космонавты выступили с критикой в сторону инициативы по вручению Пересильд Звезды Героя России.

Наука и техника,Юлия Пересильд,
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