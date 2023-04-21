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Poco F3 и другие популярные смартфоны Xiaomi перестанут получать обновления

Компания Xiaomi внесла в список устаревших устройств смартфоны Xiaomi 11 Lite, Poco F3 и несколько других популярных моделей. Об этом сообщает портал Gizchina.

Xiaomi признала устаревшими целый ряд своих популярных смартфонов
© Xiaomi

В список устаревших устройств вошли Xiaomi Mi 10s, 11 Lite, Poco F3, F3 GT, X3 GT, Redmi K40 Pro и K40 Pro+. Теперь эти смартфоны перестанут получать актуальные прошивки с новыми версиями Android и фирменной оболочкой MIUI. Однако часть из них все же получит обновления, если их разработка была запущена ранее.

Попадание в список также означает, что для вышеперечисленных устройств не будут выпускать патчи безопасности. Это означает, что в системе смартфонов могут быть обнаружены бреши, которые не будут исправлены, что ставит под удар сохранность данных пользователей.

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