Xiaomi признала устаревшими целый ряд своих популярных смартфонов

Компания Xiaomi внесла в список устаревших устройств смартфоны Xiaomi 11 Lite, Poco F3 и несколько других популярных моделей. Об этом сообщает портал Gizchina.

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В список устаревших устройств вошли Xiaomi Mi 10s, 11 Lite, Poco F3, F3 GT, X3 GT, Redmi K40 Pro и K40 Pro+. Теперь эти смартфоны перестанут получать актуальные прошивки с новыми версиями Android и фирменной оболочкой MIUI. Однако часть из них все же получит обновления, если их разработка была запущена ранее.