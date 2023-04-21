В трансляцию космонавтов на МКС вмешался таксист из Аргентины

Прямой эфир выхода российских космонавтов в открытый космос уловил сигнал от аргентинского такси. Об этом сообщает Gizmodo.

Российские космонавты МКС Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос, чтобы переместить излучатель из модуля «Рассвет» в модуль «Наука». Выход космонавтов официально транслировался NASA, когда в эфир вмешался голос с отчётливым аргентинским акцентом. По всей видимости, он принадлежал одному из водителей такси в Аргентине, над которой как раз пролетала МКС. Судя по всему, предполагаемый водитель уточнял адрес:

«Йригойен 150, правильно?», – спросил он.

Отмечается, что помехи быстро прошли, но инцидент всё равно вызвал некоторые вопросы. Во-первых, до сих пор не удалось определить, кому в точности принадлежал голос – никто из возможных кандидатур до сих пор не отозвался на запрос NASA. Также есть вопросы и к озвученному адресу. «Иригойен» является довольно распространённым названием для улиц в Аргентине, так что месторасположение говорящего также остаётся загадкой.

Впрочем, главный возникший вопрос – как такое вообще могло произойти? Частоты МКС никак не связаны с гражданскими радиочастотами, да и сама Международная космическая станция в момент инцидента находилась на высоте 430 километров, что является достаточно большим расстоянием даже для ультракоротких волн.