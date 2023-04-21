Новый игровой процессор AMD Ryzen 7 подешевел впервые с момента выхода

В начале января 2023 года компания AMD представила настольный процессор Ryzen 7 7800X3D, стоимость которого спустя несколько месяцев опустилась ниже рекомендованной. Об этом сообщает портал MyDrivers.

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Так, геймерский процессор Ryzen 7 7800X3D в начале продаж стоил в Китае 3,3 тыс. юаней (около 38,9 тыс. руб.). Теперь же эта модель предлагается за 3,15 тыс. юаней (около 37,2 тыс. руб.). При этом в США рекомендованная розничная цена процессора составляет $450 (около 36,6 тыс. руб.), но без учета налогов, которые в Китае уже включены в стоимость.

Особенностью Ryzen 7 7800X3D является наличие дополнительной кеш-памяти 3D V-Cache, которая повышает производительность в играх. Однако в большинстве других задачах эта модель почти не отличается от Ryzen 7 7700X.