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Путин поручил изменить стратегию научно-технологического развития

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Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по изменениям в Стратегию научно-технологического развития РФ с учетом прогнозируемых вызовов. Соответствующий текст опубликован на сайте Кремля.

Путин поручил изменить стратегию научно-технологического развития
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Адресантами поручения являются правительство РФ и президиум Совета при Президенте России по науке и образованию. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Представить предложения по внесению в Стратегию научно-технологического развития страны изменений, исходя из необходимости учета имеющихся и прогнозируемых вызовов в сфере обеспечения устойчивого социально-экономического и пространственного государством, ответом на которые могут стать в том числе технологические решения», — говорится в тексте.

В качестве сроков выполнения поручения указано 15 октября 2023 года.

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