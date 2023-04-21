Путин поручил изменить стратегию научно-технологического развития

«Представить предложения по внесению в Стратегию научно-технологического развития страны изменений, исходя из необходимости учета имеющихся и прогнозируемых вызовов в сфере обеспечения устойчивого социально-экономического и пространственного государством, ответом на которые могут стать в том числе технологические решения», — говорится в тексте.