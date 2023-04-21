Путин поручил изменить стратегию научно-технологического развития
Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по изменениям в Стратегию научно-технологического развития РФ с учетом прогнозируемых вызовов. Соответствующий текст опубликован на сайте Кремля.
Адресантами поручения являются правительство РФ и президиум Совета при Президенте России по науке и образованию. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
«Представить предложения по внесению в Стратегию научно-технологического развития страны изменений, исходя из необходимости учета имеющихся и прогнозируемых вызовов в сфере обеспечения устойчивого социально-экономического и пространственного государством, ответом на которые могут стать в том числе технологические решения», — говорится в тексте.
В качестве сроков выполнения поручения указано 15 октября 2023 года.