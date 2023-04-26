Как создать идеальные фотографии: топ-5 бесплатных фоторедакторов для Android

Смартфоны уже давно активно используются фотографами — практически каждый флагманский телефон способен делать великолепные снимки. Более того, вам не обязательно скачивать фото на компьютер, чтобы отредактировать их: на мобильных платформах полно хороших, бесплатных фоторедакторов. Портал SlashGear рассказал о пяти лучших редакторах для Android, которыми можно пользоваться бесплатно.

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Canva подойдет для самых разных задач: от оформления резюме и создания красивой графики для блога до ретуши фото в социальных сетях. Приложение не располагает функционалом уровня Photoshop, однако оно способно облегчить редактирование фото в повседневных случаях: например, если срочно хочется сделать пост в соцсети.

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Snapseed отлично подходит для ретуши селфи, однако на этом возможности приложения не заканчиваются. Оно позволяет настроить яркость, применить фильтры и виньетки, вырезать лишние объекты на фото и многое другое. Snapseed также способен править фотографии автоматически — и как раз на селфи эта функция работает лучше всего.

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Adobe Photoshop не нуждается в представлении, однако его разработчики также работают и на мобильном рынке. Adobe Express предлагает всего понемногу: оно спокойно выступит в качестве легкого фоторедактора, но при желании предложит гораздо больше функций. От набора шаблонов для разных соцсетей до полноценной ретуши, включая фильтры, редактирование фона, наложение фильтров и текстуры.

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PhotoDirector — пожалуй, ближайший аналог полномасштабного фоторедактора на Android. Если вам нужно еще больше инструментов, то проще будет купить ноутбук или редактировать фотографии за персональным компьютером. PhotoDirector позиционируется как фоторедактор с поддержкой ИИ — он упрощает и автоматизирует некоторые задачи.

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ScreenMaster предназначен для ретуши скриншотов и пригодится, если вы регулярно делитесь снимками экрана. Приложение помогает скрывать на изображении чувствительную информацию, вроде содержания переписок, контактной книги, имен пользователей и так далее. Кроме того, при помощи ScreenMaster можно снимать скриншоты разными способами — например, просто встряхнув телефон в руках.