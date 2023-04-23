Противники платной подписки в Twitter получили их бесплатно

Несколько популярных пользователей Twitter, выступавших против платной подписки Twitter Blue, получили галочку верификации и подписку. Об этом сообщает сетевое издание Rozetked.

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Отмечается, что среди получивших подписку с верификацией значатся пользователи, выступающие против Twitter Blue с хэштегом #BlockTheBlue. Среди них — @dril, который ранее называл подписчиков Twitter Blue «безмозглыми кретинами», @MattBinder и @hasanthehun. Они призывали своих читателей блокировать тех, кто оплатил подписку и получил синюю галочку.

Теперь же активисты сами получили галочку с пометкой, в которой говорится, что аккаунт пользователя верифицирован, так как он является подписчиком Twitter Blue. При этом, как уверяют пользователи, они не платили за эту услугу и не знают, как подобное произошло. Причем спустя несколько часов с аккаунта @drill галочка пропала, но осталась у других ее противников.

Руководство Twitter и Илон Маск пока никак не высказывались по поводу подаренных Twitter Blue подписок.