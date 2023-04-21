Исследование показало сильное загрязнение арктических водорослей микропластиком

Команда исследователей Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера в Германии выяснила, что водоросль Melosira arctica, которая растет под арктическим морским льдом, содержит в десять раз больше частиц микропластика, чем окружающая морская вода. Научная работа опубликована в журнале Environmental Science and Technology.

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Арктическая водоросль Melosira arctica обильно цветет под морским льдом в весенние и летние месяцы, где образует многометровые цепочки. После того, как клетки водорослей умирают и отделяются от ледников, они образуют большие глыбы, которые в кратчайшие сроки тонут и оказываются на дне моря. Эти скопления отмерших водорослей ― важный источник пропитания для донных морских жителей и бактерий.