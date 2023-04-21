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В Telegram добавили веб-приложения

Мессенджер Павла Дурова Telegram представил апрельское обновление мессенджера, в котором появились такие функции, как уникальные обои для каждого чата и запуск веб-приложений. Об этом сообщает «Код Дурова».

В Telegram добавили веб-приложения
© РИА Новости

Отмечается, что пользователи теперь смогут создавать пригласительные ссылки для папок с чатами, чтобы быстро делиться сразу группой чатов с друзьями или коллегами.

«Например, таким образом можно пригласить сотрудников во все рабочие группы сразу или отправить подборку новостных каналов», — пояснили журналисты. Для добавления всех каналов в папке получателю достаточно единожды нажать кнопку подтверждения.

Другой новой функцией стала гибкая настройка обоев для каждого из чатов. Теперь можно использовать разные фото или сочетания цветов для разных чатов.

С помощью ботов теперь в Telegram можно запускать веб-приложения и открывать их из любого чата. Веб-приложение будет доступно по прямой ссылке. Веб-приложения, запущенные из группы, способны работать в режиме совместной работы или игры для всех участников группы.

В мессенджере упростили отложенную отправку сообщения до появления собеседника в сети, теперь достаточно зажать кнопку отправки без выбора пункта в меню.

Ранее сообщалось, что российских пользователей Telegram пытаются лишить аккаунтов с помощью новой мошеннической схемы — предлагают бота, который якобы ищет интимные фотографии друзей и знакомых.

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