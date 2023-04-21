В Китае заподозрили TikTok в поддержке «когнитивной войны против России»

Соцсеть TikTok предоставила свою платформу для пропагандистской кампании против России. Об этом со ссылкой на исследование экспертов Народно-освободительной армии Китая пишет газета South China Morning Post.

Авторы исследования пришли к выводу, что TikTok присоединился к Facebook, Twitter, Google и другим западным технологическим гигантам, «предложив свою платформу для когнитивной войны против России», которая стала новой формой ведения боевых действий.

Издание напомнило, что аудитория TikTok насчитывает около миллиарда пользователей по всему миру. А штаб-квартиры расположены в Лос-Анджелесе и Сингапуре. При этом TikTok является дочерней компанией и полностью принадлежит ByteDance - технологическому гиганту, базирующемуся в Пекине, который должен подчиняться китайским законам.

«Впервые гражданские высокотехнологичные компании проводят когнитивную войну во время крупномасштабного военного столкновения. Ведомая СМИ когнитивная война, основанная на мобильном Интернете, имела огромные последствия в этом конфликте», — говорится в исследовании экспертов.