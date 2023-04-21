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41 минуту назад

В Китае заподозрили TikTok в поддержке «когнитивной войны против России»

Алиса Селезнёва

Соцсеть TikTok предоставила свою платформу для пропагандистской кампании против России. Об этом со ссылкой на исследование экспертов Народно-освободительной армии Китая пишет газета South China Morning Post.

В Китае заподозрили TikTok в поддержке «когнитивной войны против России»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Авторы исследования пришли к выводу, что TikTok присоединился к Facebook, Twitter, Google и другим западным технологическим гигантам, «предложив свою платформу для когнитивной войны против России», которая стала новой формой ведения боевых действий.

Издание напомнило, что аудитория TikTok насчитывает около миллиарда пользователей по всему миру. А штаб-квартиры расположены в Лос-Анджелесе и Сингапуре. При этом TikTok является дочерней компанией и полностью принадлежит ByteDance - технологическому гиганту, базирующемуся в Пекине, который должен подчиняться китайским законам.

«Впервые гражданские высокотехнологичные компании проводят когнитивную войну во время крупномасштабного военного столкновения. Ведомая СМИ когнитивная война, основанная на мобильном Интернете, имела огромные последствия в этом конфликте», — говорится в исследовании экспертов.

Ранее на сайте президента Украины появилась петиция, которая предлагает властям запретить в стране видеосервис TikTok. Автор инициативы считает, что соцсеть распространяет «много пропаганды», из-за чего ее необходимо закрыть хотя бы на время проведения военных действий на Украине.

Наука и техника,Google,
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