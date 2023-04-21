Маск лично оплачивает подписку Twitter Blue за трех знаменитостей
Владелец Twitter Илон Маск рассказал, что лично оплачивает подписку Twitter Blue за писателя Стивена Кинга, баскетболиста Леброна Джеймса и актера Уильяма Шетнера, чтобы сохранить отметки о верификации их аккаунтов. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что после введения подписки желающие иметь «голубую галочку» должны были ежемесячно платить 8 долларов. Все отметки, выданные ранее, были удалены из системы.
В результате верифицированного аккаунта лишились Папа Римский Франциск, экс-президент США Дональд Трамп, сооснователь Microsoft Билл Гейтс, светская львица Ким Кардашьян, певица Бейонсе, актер Леонардо ДиКаприо и другие.
Ранее стало известно, что соцсеть Twitter отказалась от маркировки медиа-аккаунтов как «СМИ, связанных с государством». Их убрали, в частности, с аккаунтов некоторых российских СМИ.