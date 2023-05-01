Как слушать музыку на iPhone бесплатно: способы и приложения

Многим людям тяжело без музыки: хоть в общественном транспорте, хоть в других сферах повседневной жизни. Но, к счастью, есть множество способов прослушивать музыку — спасибо онлайновым сервисам. Рассказываем, где можно бесплатно (и по подписке) послушать музыку на iPhone.

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Один из самых популярных отечественных музыкальных сервисов. «Яндекс Музыка» может предложить впечатляющую библиотеку, плейлисты от кураторов, персонализированные подборки и функцию бесконечных рекомендаций, основанных на ваших вкусах. Помимо музыки платформа также имеет широкий ассортимент подкастов и аудиокниги. Отдельного упоминания заслуживает интеграция «Яндекс Музыки» с другими сервисами «Яндекса»: например, если вы услышали какую-то песню в сериале на «Кинопоиске», то ее можно сразу закинуть в плейлист.

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Преимущество «VK Музыки» в том, что оно встроено прямо в одноименную социальную сеть. Для прослушивания музыки не нужно скачивать отдельное приложение: плеер доступен как в мобильном клиенте «ВКонтакте», так и на сайте. Помимо этого, библиотека платформы отличается от прочих сервисов тем, что пользователи годами загружали в соцсеть собственные треки — и их тоже можно слушать. Правда, нюанс в том, что в бесплатной версии мобильного приложения нельзя прослушивать музыку в фоновом режиме: эта функция доступна только по платной подписке.

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После ухода Spotify крупнейшей музыкальной платформой в стране стала Apple Music. Огромная библиотека треков, хороший алгоритм рекомендаций, персональные плейлисты и режим караоке, которые позволяет подпевать любимым песням. Приложение также работает совместно с Shazam — вы можете найти в каталоге трек, который только что опознали. Нюанс лишь в том, что из России не получится послушать релизы больших музыкальных лейблов, т.к. они подпадают под региональные ограничения.

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Хостинг для видео и музыкальный сервис в одном флаконе. YouTube Music работает примерно так же, как и обычный YouTube: та же система лайков и рекомендаций, плейлисты и так далее. Опять же, пользователи много лет загружали на серверы платформы собственные клипы и музыкальные видео — их можно посмотреть и послушать через приложение. Однако, как и в случае «VK Музыки», фоновое прослушивание недоступно без подписки. Региональные ограничения тоже есть, но их проще обойти, чем на других сервисах.

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До недавнего времени «Сбер-звук» — проект, созданный на базе платформы Zvooq. Сервис предлагает не только библиотеку музыки, но и аудиокниги, а также радио, спортивные эфиры и ежедневный гороскоп. «Звук» имеет собственного цифрового ассистента, который выполняет ту же функцию, что и Shazam — помогает находить неизвестные песни и отвечает на вопросы о музыкантах.