Как слушать музыку на iPhone бесплатно: способы и приложения
Многим людям тяжело без музыки: хоть в общественном транспорте, хоть в других сферах повседневной жизни. Но, к счастью, есть множество способов прослушивать музыку — спасибо онлайновым сервисам. Рассказываем, где можно бесплатно (и по подписке) послушать музыку на iPhone.
Один из самых популярных отечественных музыкальных сервисов. «Яндекс Музыка» может предложить впечатляющую библиотеку, плейлисты от кураторов, персонализированные подборки и функцию бесконечных рекомендаций, основанных на ваших вкусах. Помимо музыки платформа также имеет широкий ассортимент подкастов и аудиокниги. Отдельного упоминания заслуживает интеграция «Яндекс Музыки» с другими сервисами «Яндекса»: например, если вы услышали какую-то песню в сериале на «Кинопоиске», то ее можно сразу закинуть в плейлист.
Преимущество «VK Музыки» в том, что оно встроено прямо в одноименную социальную сеть. Для прослушивания музыки не нужно скачивать отдельное приложение: плеер доступен как в мобильном клиенте «ВКонтакте», так и на сайте. Помимо этого, библиотека платформы отличается от прочих сервисов тем, что пользователи годами загружали в соцсеть собственные треки — и их тоже можно слушать. Правда, нюанс в том, что в бесплатной версии мобильного приложения нельзя прослушивать музыку в фоновом режиме: эта функция доступна только по платной подписке.
После ухода Spotify крупнейшей музыкальной платформой в стране стала Apple Music. Огромная библиотека треков, хороший алгоритм рекомендаций, персональные плейлисты и режим караоке, которые позволяет подпевать любимым песням. Приложение также работает совместно с Shazam — вы можете найти в каталоге трек, который только что опознали. Нюанс лишь в том, что из России не получится послушать релизы больших музыкальных лейблов, т.к. они подпадают под региональные ограничения.
Хостинг для видео и музыкальный сервис в одном флаконе. YouTube Music работает примерно так же, как и обычный YouTube: та же система лайков и рекомендаций, плейлисты и так далее. Опять же, пользователи много лет загружали на серверы платформы собственные клипы и музыкальные видео — их можно посмотреть и послушать через приложение. Однако, как и в случае «VK Музыки», фоновое прослушивание недоступно без подписки. Региональные ограничения тоже есть, но их проще обойти, чем на других сервисах.
До недавнего времени «Сбер-звук» — проект, созданный на базе платформы Zvooq. Сервис предлагает не только библиотеку музыки, но и аудиокниги, а также радио, спортивные эфиры и ежедневный гороскоп. «Звук» имеет собственного цифрового ассистента, который выполняет ту же функцию, что и Shazam — помогает находить неизвестные песни и отвечает на вопросы о музыкантах.