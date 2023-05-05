Как скачать и читать «Википедию» без интернета: краткая инструкция для ПК и телефонов

Чтение «Википедии» и многих других ресурсов без подключения к Интернету возможно благодаря бесплатной программе Kiwix. Изначально она разрабатывалась для архивации и оффлайн-доступа к основному ресурсу, однако постепенно расширилась до других проектов Wikimedia Foundation, публичных текстов проекта «Гутенберг», сайтов Stack Exchange и прочих ресурсов. Для чтения страниц через Kiwix вам понадобится сама программа и архивированный ресурс в формате ZIM-файла, однако пользоваться ими несложно.