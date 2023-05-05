Как скачать и читать «Википедию» без интернета: краткая инструкция для ПК и телефонов
Чтение «Википедии» и многих других ресурсов без подключения к Интернету возможно благодаря бесплатной программе Kiwix. Изначально она разрабатывалась для архивации и оффлайн-доступа к основному ресурсу, однако постепенно расширилась до других проектов Wikimedia Foundation, публичных текстов проекта «Гутенберг», сайтов Stack Exchange и прочих ресурсов. Для чтения страниц через Kiwix вам понадобится сама программа и архивированный ресурс в формате ZIM-файла, однако пользоваться ими несложно.
- Скачайте и установите Kiwix. Версию для ПК можно найти на официальном сайте программы, мобильные — в Google Play для Android и App Store для iOS соответственно.
- Скачайте ZIM-файл нужного вам ресурса: они находятся прямо на главной странице сайта Kiwix. Просто нажмите на кнопку «Скачать» и выберите, где хотите сохранить файл.
- Если вы собираетесь пользоваться мобильной версией Kiwix, подключите устройство к компьютеру и скопируйте ZIM-файл в память. Папка не важна — приложение само определит, где находится ресурс.
Предупреждаем! При наличии карты памяти в телефоне проверьте формат файловой системы. ZIM-файлы могут обладать большим размером, однако стандарт FAT32 не позволит вам скопировать на карту памяти файлы крупнее 4 ГБ.
- Откройте Kiwix и выберите ZIM-файл. Его можно найти во вкладке «Локальные файлы» (Local Files) или нажав на значок папки в правом верхнем углу окна.
По части функционала Kiwix почти не проигрывает чтению «Википедии» через обычный браузер. На самом деле, Kiwix — своего рода «оффлайновый браузер», поэтому он обладает всеми необходимыми возможностями. Среди них: поиск информации по странице, закладки и заметки, экспорт выбранных статей в формат PDF или HTML, переход по ссылкам и другие.