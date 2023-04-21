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В НАСА сообщили о месте разрушения спутника RHESSI

В НАСА сообщили, что старый спутник Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (RHESSI), предназначенный для наблюдений за Солнцем, сгорел в атмосфере Земли над пустыней Сахара. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

В NASA сообщили о месте разрушения спутника RHESSI
© NASA

Официальные представители космического агентства заявили, что они не получали сообщений о возможных повреждениях или травмах, связанных с падением космического аппарата в атмосферу Земли над Суданом. Хотя ожидалось, что 300-килограммовый спутник полностью сгорит в атмосфере, допускалось, что некоторые его части могут уцелеть и достичь поверхности Земли.

Запущенный в 2002 году, RHESSI был отключен в 2018 году из-за проблем со связью. Прежде чем замолчать, аппарат изучал солнечные вспышки и выбросы корональной массы Солнца.

Ранее начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко утверждал, что причиной вспышки в небе над Киевом мог стать падающий спутник НАСА. В Государственном космическом агентстве Украины заявили, что инцидент мог быть связан с вхождением космического тела в плотные слои атмосферы.

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