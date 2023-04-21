Honor представила бюджетный смартфон с двойной 100 Мп камерой

Honor анонсировала долгожданную новинку — Honor X50i. Устройство является преемником Honor X40i на базе процессора Dimensity 700, который был выпущен ещё в июле 2022 года.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Новинка получила 6,73-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. Также устройство оснащено сканером отпечатка пальцев, расположенным на боковой панели.

Сердцем Honor X50i стал процессор Dimensity 6020. Пользователям предлагаются варианты с 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 256 ГБ накопителем UFS 2.2. Ёмкость аккумулятора устройства составляет 4500 мАч, есть поддержка быстрой зарядки на 35 Вт.

Из прочего стоит отметить 8-мегапиксельную фронтальную камеру и двойной основной модуль на 100 и 2 Мп.