Что такое Auto-GPT: чат-бот, которого не нужно держать за руку

Казалось бы, еще совсем недавно ChatGPT захватил соцсети и стал одним из главных предметов обсуждений в Сети, а теперь энтузиасты переключились на другую тему — Auto-GPT. Портал Tom’s Guide рассказал, что это такое и почему он перехватил эстафету ChatGPT.

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Auto-GPT — вариация популярного бота ChatGPT, разработанная девелопером Significant Gravitas. Она построена на том же алгоритме GPT-4, что и ChatGPT: разница между двумя ботами в том, что Auto-GPT способен выполнять большую часть работы за пользователя. Ему не нужно регулярно давать те или иные запросы — пользователю достаточно лишь поставить перед Auto-GPT цель, и бот сам определит, какие задачи ему нужно выполнить.

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Другими словами, Auto-GPT обладает частичной автономией. Если ChatGPT требует регулярных уточнений и постепенной выдачи запросов, то Auto-GPT автоматизирует собственные процессы. По сути, новинка способна выполнять все те же функции, однако некоторые задачи даются ей проще, чем другим аналогам. Например, бота можно попросить выполнить ряд стандартных заданий для бизнеса: повысить прибыль, расширить охват теоретического Twitter-аккаунта или провести анализ биржевого рынка. Однако сам Significant Gravitas предупреждает, что эффективность бота в реальных экономических сценариях может быть не такой высокой.

Auto-GPT быстро стал предметом горячих дискуссий в социальных сетях, т.к. он призван исправить ключевой недостаток ChatGPT — отсутствие автономности. Для людей, старающихся оптимизировать свою продуктивность, это желанная перспектива. Правда, проблема в том, что Auto-GPT не так легко пользоваться: он требует установки специфического программного обеспечения, которое тяжело освоить без знания программного языка Python.