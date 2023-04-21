Россиянам рассказали о влиянии пластики на функцию разблокировки iPhone

«Конечно, в этом случае конфигурация лица станет другой, но тогда не только технологии, но и знакомые такого пациента вряд ли смогут его узнать в толпе. В таком случае придется потрудиться и заменить фото в документах, а также предоставить технологиям свои обновленные биометрические данные», — заключила хирург.