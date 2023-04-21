Техноблогер распаковал первый iPhone с уникальным стикером

Техноблогер купил запечатанный редкий iPhone с уникальным стикером и распаковал на видео
Техноблогер Маркес Браунли, известный под никнеймом MKBHD, приобрел на аукционе редкий запакованный первый iPhone с уникальным стикером. Распаковку покупки он показал на своем YouTube-канале.
Речь идет о смартфоне, выставленном на продажу американским аукционным домом Wright в конце марта нынешнего года. Уникальность лота заключается в том, что поверх упаковочной пленки на него нанесен красный стикер «Lucky You» (рус. «Тебе повезло»). Вероятно, предыдущий владелец получил его в качестве выигрыша в одном из розыгрышей Apple.
Браунли заплатил за лот $40 тыс. (около 3,2 млн руб.). В своей распаковке он показал подписчикам то, что видел покупатель оригинального iPhone в 2007 году — сам смартфон в пленке, защищающей экран, руководство пользователя с картинками, наклейки в виде логотипа Apple, адаптер питания и другие аксессуары.