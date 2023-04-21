Техноблогер распаковал первый iPhone с уникальным стикером

Техноблогер Маркес Браунли, известный под никнеймом MKBHD, приобрел на аукционе редкий запакованный первый iPhone с уникальным стикером. Распаковку покупки он показал на своем YouTube-канале.

© YouTube/mkbhd

Речь идет о смартфоне, выставленном на продажу американским аукционным домом Wright в конце марта нынешнего года. Уникальность лота заключается в том, что поверх упаковочной пленки на него нанесен красный стикер «Lucky You» (рус. «Тебе повезло»). Вероятно, предыдущий владелец получил его в качестве выигрыша в одном из розыгрышей Apple.