$81.62-0.0489.46+0.09
1 час назад

В Сбере отреагировали на появление мошеннических приложений в Google Play

Lenta.ru

В магазине приложений Google Play могут появляться мошеннические приложения, которые пытаются ассоциироваться со Сбером, однако они быстро выявляются службами банка. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова.

В Сбере отреагировали на появление мошеннических приложений в Google Play
Фото: UnsplashUnsplash

По ее словам, Сбер постоянно выявляет подобные зловредные программы и направляет жалобы в Google Play. Банковская организация не может контролировать контент в магазине приложений и вынуждена ждать реакции на жалобы и блокировку мошеннических приложений со стороны Google Play.

«Для защиты средств клиентов Сбербанк выстроил одну из лучших в мире систем фрод-мониторинга, эффективность системы составляет более 99 процентов, клиенты Сбербанка самые защищенные клиенты в России», — заключила Тризонова, напомнив, что официальное приложение банка для Android можно скачать на сайте кредитной организации.

Ранее стало известно, что приложение Сбера вернулось в App Store под обновленным названием SBOL. Пользователи iOS снова могут скачивать и обновлять программу. На этот раз в качестве разработчика указана не компания «Открытые IT-решения», а LLS Open Digital Solutions.

Наука и техника,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий