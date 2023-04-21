NASA: марсоход Perseverance потерял своего "друга"

Марсоход NASA Perseverance потерял камень, который путешествовал в колесе ровера по поверхности Марса более года. Об этом сообщил в своем Twitter геолог Гвенаэль Каравака (Gwenael Caravaca), специализирующийся на изучении грунта Красной планеты.

Булыжник, находившийся ободе колеса Perseverance, исследовал вместе с марсоходом далекую планету на протяжении 427 солов ― так называют солнечные сутки на Марсе продолжительностью 24 часа, 39 минут и 35,244 секунды.

По словам Каравака, камень проехал вместе с Perseverance примерно 10 километров. Булыжник в левом переднем колесе, который ученые шутливо прозвали "другом" ровера, заметили в начале февраля 2022 года. Тогда многих пользователей социальных сетей, которые следили за миссией Perseverance, заинтересовало, не причинит ли камень вреда конструкции ровера, на что сотрудники NASA ответили, что это абсолютно нормальное явление.