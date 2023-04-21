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WhatsApp будет сохранять "исчезающие" сообщения с согласия отправителя

В мессенджере WhatsApp появится функция, позволяющая сохранить «исчезающие после прочтения» сообщения путем длинного нажатия на послание. Об этом сообщает портал The Verge.

В WhatsApp можно будет сохранять «исчезающие» сообщения
© globallookpress.com

О нововведении сообщил глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена), владеющей WhatsApp, Марк Цукерберг. Если получатель решит сохранить сообщение, отправитель получит соответствующее уведомление. Во всплывающем окне он сможет выбрать — разрешить собеседнику сохранение или все-таки удалить послание после истечения таймера. Как следует из заявления компании, это позволит отправителю накладывать «вето» на попытки адресата распоряжаться полученным сообщением.

Возможность отправлять «исчезающие сообщения» появилась в WhatsApp в конце 2020 года. Пользователь может включить ее в настройках любого чата.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что разработчики мессенджера WhatsApp урезали поддержку старых версий мобильной операционной системы Android в свежей бета-версии приложения для гаджетов с ОС от Google. Теперь сервис перестанет поддерживать Android 4.4 KitKat и начнет требовать Android 5.0 и более новые версии.

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