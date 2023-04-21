В подвале жилого дома в Норвегии нашли клад викингов

В Норвегии обнаружили редкие исторические артефакты – железные прутья, которые, по словам ученых, могли использовать в эпоху викингов как платежные средства. Их возраст оценили в 1000 лет.

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Жительница Норвегии обнаружила старинные изделия в собственном доме. По словам Грете Марго Серум, ее отец обнаружил прутья в земле в 1980-х годах, когда копал колодец, а затем просто спрятал их в подвале.

Спустя много лет женщина решила все же показать находку специалистам. Ученые определили, что все прутья выкованы из местного железа и обладают одинаковой формой.

Вес одного прута составлял около 50 граммов. В каждом изделии сохранилось отверстие, указывающее, что их носили в связке. Ученые отметили, что прутья использовались как деньги не только в железном веке, но и в Средние века.

Находку сделали в Вальдресе – исторической долине в самом центре страны. Сейчас это фермерский регион, популярное место для лыжных и велосипедных прогулок. Во времена викингов в Вальдресе было налажено производство железа – этот материал требовался для изготовления инструментов, оружия, гвоздей и лодок.

Наиболее активно железо производили в поздний период эпохи викингов: в 900-1200 годах. Самые ранние следы железного производства в Вальдресе датируются 200 годами нашей эры.

Ученые отметили, что железные прутья – крайне редкая находка. Ранее аналогичное открытие сделали в стране около ста лет назад, сообщает Life in Norway.