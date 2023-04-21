Названы места в квартире, негативно влияющие на работу роутера
Домашний интернет может работать медленнее обычного, потому что хозяин квартиры поставил роутер в неправильное место. О том, что влияет на скорость соединения, рассказал портал Hi-Tech Mail.Ru.
Прежде всего, не стоит размещать роутеры рядом с другими электроприборами, особенно на кухне рядом с микроволновой печью. Большинство моделей работает на тех же частотах, что и Wi-Fi-роутеры, что приводит к нарушению работы интернета.
Кроме того, следует воздержаться от установки роутера рядом с любым источником тепла, так как при перегреве работоспособность любого устройства снижается. Также не нужно ставить роутер рядом с домашним аквариумом.
«Вода в чистом виде является изолятором, но в естественном состоянии она содержит растворенные соли и другие вещества, что делает ее частичным проводником. Чем выше его проводимость, тем больше ослабление радиосигналов, которые через него проходят», — утверждают специалисты Hi-Tech Mail.Ru.