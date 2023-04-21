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Названы места в квартире, негативно влияющие на работу роутера

Домашний интернет может работать медленнее обычного, потому что хозяин квартиры поставил роутер в неправильное место. О том, что влияет на скорость соединения, рассказал портал Hi-Tech Mail.Ru.

Названы места в квартире, негативно влияющие на работу роутера
© Газета.ru

Прежде всего, не стоит размещать роутеры рядом с другими электроприборами, особенно на кухне рядом с микроволновой печью. Большинство моделей работает на тех же частотах, что и Wi-Fi-роутеры, что приводит к нарушению работы интернета.

Кроме того, следует воздержаться от установки роутера рядом с любым источником тепла, так как при перегреве работоспособность любого устройства снижается. Также не нужно ставить роутер рядом с домашним аквариумом.

«Вода в чистом виде является изолятором, но в естественном состоянии она содержит растворенные соли и другие вещества, что делает ее частичным проводником. Чем выше его проводимость, тем больше ослабление радиосигналов, которые через него проходят», — утверждают специалисты Hi-Tech Mail.Ru.

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