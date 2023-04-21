$81.62-0.0489.46+0.09

МКС поймала радиостанцию аргентинского такси во время трансляции выхода в открытый космос

Во время недавнего выхода в открытый космос российских космонавтов на Международной космической станции (МКС) прямая трансляция NASA была прервана сигналом радио из Аргентины.

Аргентинский таксист прервал прямую трансляцию NASA с МКС
© «Роскосмос»

Голос таксиста с аргентинским акцентом помешал прямой трансляции NASA, когда МКС несколько раз проходила над Аргентиной. Водитель узнавал, правильно ли он понял адрес. Помехи длились всего три секунды, но этот инцидент стал сенсацией в Аргентине.

Упомянутый адрес может быть Бернардо де Иригойен или Иполито Иригойен, многие проспекты, бульвары и улицы носят эти имена по всей Аргентине. Место происшествия указывает на то, что оно, скорее всего, произошло в провинции Буэнос-Айрес в Аргентине.

Космическое агентство никак не прокомментировало этот инцидент.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий