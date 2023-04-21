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1 час назад

Недорогой смартфон Google Pixel 7a оснастят функцией разблокировки по лицу

Ferra.ru

Предстоящий смартфон Google Pixel 7a может быть оснащен функцией разблокировки по лицу, согласно утечкам, которыми поделился инсайдер SnoopyTech. Это сделает устройство среднего ценового диапазона первым доступным телефоном Pixel с такой технологией.

В Google Pixel 7a появится функция разблокировки по лицу
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Хотя просочившиеся изображения свидетельствуют о наличии разблокировки по лицу на Pixel 7a, все еще возможно, что эта функция может быть удалена до официального запуска телефона. Разблокировка по лицу на Pixel 7 и Pixel 7 Pro работает благодаря двухпиксельной природе фронтальной камеры, которая лучше передает 3D природу лица, а не 2D изображение.

К тому же в преддверии предстоящего мероприятия Google I/O 2023 стали известны новые подробности о планшете Pixel Tablet.

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