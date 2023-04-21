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В Twitter перестали помечать аккаунты СМИ как «связанные с государством»

Соцсеть Twitter отказалась от маркировки медиа-аккаунтов как «СМИ, связанных с государством». Об этом сообщило Agence France-Presse.

В Twitter перестали помечать аккаунты СМИ как «связанные с государством»
© globallookpress.com

AFP отмечает, что отметки о связи с властями пропали из описания многих крупных СМИ.

Отметки, в частности, убрали с аккаунтов некоторых российских СМИ, уточняет ТАСС.

Летом 2020 года в Twitter начали маркировать аккаунты СМИ и журналистов, связанных с государством. Среди российских аккаунтов такие отметки тогда получили Russia Today и Маргарита Симоньян.

Осенью 2022-го миллиардер Илон Маск купил Twitter и политика платформы начала меняться.

Сообщалось, что в апреле британская медиакорпорация BBC начала переговоры с Twitter, стремясь «как можно скорее» избавиться от маркировки о связи с властями. В BBC подчеркивали, что компания «есть и всегда была независимой» и финансирует британской общественностью.

В Twitter начали обозначать BBC в качестве государственного СМИ после того, как такая же отметка была присвоена Национальному общественному радио Америки (NPR). CNN отмечало, что это решение поставило BBC и NPR в один ряд с RT и китайским информационным агентством «Синьхуа».

Позже Маск заявил, что пользователи Twitter должны сами для себя решать, что является пропагандой, а что нет.

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