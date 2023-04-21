Выявлены млекопитающие с самым коротким периодом сна

Зоологи из Калифорнийского университета (США) установили, какие млекопитающие спят меньше всего. Рекордсменами оказались северные морские слоны. Наблюдения показали, что в естественной среде обитания они спят максимум два часа в сутки.

© Мир 24

Морские слоны Mirounga angustirostris обитают в Тихом океане вдоль западного побережья Северной Америки. Исторически их ареал был намного шире, но в XIX-начале ХХ века популяция критически сократилась из-за активного промысла. Затем морских слонов взяли под защиту, и сейчас их численность постепенно растет.

Северные морские слоны большую часть жизни проводят в воде, выбираясь на сушу только для размножения. Ученые десятилетиями не могли понять, как и где они спят.

Авторы новой научной работы разместили на телах слонов датчики, фиксирующие их передвижения и активность мозга. Оказалось, что они тратят на сон не более 1,1-2 часов в день, что является рекордом среди млекопитающих.

Слоны засыпают в воде во время так называемых «дрейфовых» нырков, когда они перестают двигаться и медленно по спирали погружаются к морскому дну. Это длится не более нескольких десятков минут. Ученые отметили, что длительный сон мог бы сделать слонов легкой добычей для морских хищников. Постоянно бодрствуя, они могут избегать нападений. Интересно, что сухопутные слоны также мало спят – всего несколько часов в день, сообщает пресс-служба университета Калифорнии в Санта-Крузе (UCSC).