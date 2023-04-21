Представлен Vivo Pad2 с 12,1-дюймовым экраном

Наряду со своими флагманскими складными смартфонами компания Vivo также представила новый планшет под названием Pad2. Он оснащён экраном с частотой 144 Гц, чипсетом Dimensity 9000 и массивной батареей ёмкостью 10 000 мАч.

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Vivo Pad2 оснащен 12,1-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением 1800 x 2880 пикселей, частотой обновления 144 Гц и соотношением сторон 7:5. Сердцем планшета стал процессор Dimensity 9000. Его сопровождают 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. На задней панели находится 13-мегапиксельная основная камера и 2-мегапиксельный макрообъектив, а на передней панели находится 8-мегапиксельная селфи-камера. Аккумулятор планшета поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт. В качестве ОС на планшет установлен OriginOS 3 на базе Android 13.

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