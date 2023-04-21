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Twitter начал удалять галочки у пользователей, которые не приобрели платную подписку

Администрация социальной сети Twitter начала удалять синие галочки, свидетельствующие о подлинности аккаунтов, из учетных записей пользователей, которые не приобрели подписку Twitter Blue. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

Twitter начал удалять галочки у пользователей без подписки
© globallookpress.com

Такие галочки уже потеряли фотомодель Ким Кардашьян, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, Папа Римский Франциск и бывший президент США Дональд Трамп. Как отмечает телеканал, данное изменение увеличивает вероятность появления фальшивых аккаунтов и мошенников, которые будут выдавать себя за известных людей и правительственные учреждения.

27 октября прошлого года Илон Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению компании Twitter. 6 ноября он объявил о намерении ввести платную верификацию учетных записей в рамках Twitter Blue. Позднее продажа подписки была приостановлена из-за роста числа ложных аккаунтов, однако уже в декабре возобновилась. Twitter Blue позволяет пользователям получать синюю галочку в своих учетных записях. Помимо этого, обладатели данной подписки будут видеть в два раза меньше рекламы, смогут размещать на своей странице видеозаписи большей длительности и получать ранний доступ к нововведениям.

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