Huawei заменяет американское ПО на собственную MetaERP

В мае 2019 года Министерство торговли США добавило Huawei в черный список. Несколько пакетов торговых санкций ограничили возможность Huawei поставлять товары, изготовленные с использованием американских технологий.

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Также компания была лишена возможностей техподдержки и получения исправлений ПО, приобретенного у Oracle. Отключение стало «массовым кризисом» для Huawei, ведь старая система была основой деятельности компании более двух десятилетий.

Теперь компания Huawei объявила о замене устаревшей системы ERP своей системой MetaERP, над которой она имеет полный контроль. Компания полностью заменила внутренние системы управления, которые она когда-то покупала в США, на собственную версию, и декларирует это как победу над санкциями США. Недавно компания провела церемонию вручения наград MetaERP, чтобы отметить отдельных лиц и команды, внесшие решающий вклад в этот проект.

В 2019 году Huawei начала сталкиваться с растущим внешним давлением со стороны США и поэтому решила разработать полностью собственную систему MetaERP. Как признается руководство компании, это был самый обширный и сложный проект трансформации, который когда-либо проводила компания Huawei. Однако, облачная система MetaERP уже работает и полностью заменяет старую систему ERP. Сейчас она обрабатывает 100 % бизнес-сценариев Huawei и 80 % бизнес-объемов.