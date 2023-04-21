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DJI показала дрон Mavic 3 Pro с 56-кратным зумом

Китайская компания DJI объявила дату грядущей презентации — 25 апреля. На ней компания намерена представить свой новый дрон серии Mavic — Mavic 3 Pro.

DJI показала дрон Mavic 3 Pro с 56-кратным зумом
© DJI

К такому выводу можно прийти, если взглянуть на тизер, приуроченный к анонсу мероприятия. На нём изображено устройство, которое очень сильно напоминает утёкший ранее в Сеть Mavic 3 Pro:

ITHome

Новинка получит три камеры. Это будет первый квадрокоптер бренда с таким количеством объективов, что должно значительно улучшить возможности съемки для профессиональных фотографов и видеооператоров.

Помимо этого, на изображении видно логотип шведской компании Hasselblad. Ранее DJI уже сотрудничала с этим производителем фототехники, выпуская в рамках линейки Mavic 3 Classic камеры L2D-20c.

По слухам, Mavic 3 Pro получит улучшенные характеристики, включая 40-мегапиксельную основную камеру (вместо 20 МП в базовой версии) и 56-кратный гибридный зум (в базовой версии — 28-кратный). Кроме того, добавится ультраширокоугольный объектив.

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