DJI показала дрон Mavic 3 Pro с 56-кратным зумом

Китайская компания DJI объявила дату грядущей презентации — 25 апреля. На ней компания намерена представить свой новый дрон серии Mavic — Mavic 3 Pro.

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К такому выводу можно прийти, если взглянуть на тизер, приуроченный к анонсу мероприятия. На нём изображено устройство, которое очень сильно напоминает утёкший ранее в Сеть Mavic 3 Pro:

ITHome

Новинка получит три камеры. Это будет первый квадрокоптер бренда с таким количеством объективов, что должно значительно улучшить возможности съемки для профессиональных фотографов и видеооператоров.

Помимо этого, на изображении видно логотип шведской компании Hasselblad. Ранее DJI уже сотрудничала с этим производителем фототехники, выпуская в рамках линейки Mavic 3 Classic камеры L2D-20c.