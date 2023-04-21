Россиян предупредили о росте заболеваемости ковидом из-за нового варианта вируса

«Это все говорит о том, что эволюция коронавируса продолжается, он сейчас под действием всех наших мероприятий, особенно вакцинации, начинает приспосабливаться и пытается обойти тот иммунитет, который сформировался во время распространения предыдущих штаммов. Это вполне естественный процесс, потому что отбираются и могут распространяться те штаммы, которые не боятся иммунитета, который уже есть у населения. Как правило, они вызывают заболевания менее тяжелые, поэтому какой-то принципиально новой опасности я не вижу», — объяснил специалист.