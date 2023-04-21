Мошенники нашли новый способ кражи iPhone с блокировкой владельца

Мошенники нашли новый способ кражи iPhone с последующей блокировкой предыдущего владельца. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

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Работает схема следующим образом — мошенник при помощи социальной инженерии узнает код блокировки смартфона. Затем он крадет у жертвы iPhone и при помощи кода блокировки попадает в настройки, где получает 28-значный ключ восстановления, необходимый для смены пароля. Этого достаточно, чтобы заблокировать предыдущего хозяина гаджета — политика Apple не позволяет вернуть доступ к своим аккаунтам без ключа восстановления. При этом злоумышленник может отключить функцию «Найти iPhone», заблокировать Apple ID или получить доступ к банковским приложениям.

«Мы сочувствуем людям, пережившим подобное, и очень серьезно относимся ко всем атакам на наших пользователей, какими бы редкими они ни были», — заявили в Apple.

Чтобы защитить себя от подобных атак, в WSJ советуют использовать метод разблокировки iPhone по лицу или отпечатку пальца, чтобы избежать компрометации кода.