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48 минут назад

Найден новый способ кражи iPhone с блокировкой предыдущего владельца

Газета.Ruиещё 1

Мошенники нашли новый способ кражи iPhone с последующей блокировкой предыдущего владельца. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Мошенники нашли новый способ кражи iPhone с блокировкой владельца
Фото: Газета.ruГазета.ru

Работает схема следующим образом — мошенник при помощи социальной инженерии узнает код блокировки смартфона. Затем он крадет у жертвы iPhone и при помощи кода блокировки попадает в настройки, где получает 28-значный ключ восстановления, необходимый для смены пароля. Этого достаточно, чтобы заблокировать предыдущего хозяина гаджета — политика Apple не позволяет вернуть доступ к своим аккаунтам без ключа восстановления. При этом злоумышленник может отключить функцию «Найти iPhone», заблокировать Apple ID или получить доступ к банковским приложениям.

«Мы сочувствуем людям, пережившим подобное, и очень серьезно относимся ко всем атакам на наших пользователей, какими бы редкими они ни были», — заявили в Apple.

Чтобы защитить себя от подобных атак, в WSJ советуют использовать метод разблокировки iPhone по лицу или отпечатку пальца, чтобы избежать компрометации кода.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что в сервисе YouTube Shorts мошенники публикуют короткие видео на русском языке с целью обмануть российских школьников и украсть у них деньги под предлогом вложений для легкого заработка в интернете.

Наука и техника,Apple,
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