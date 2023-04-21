Google научит искусственный интеллект создавать рекламу

Американская корпорация Google поручит создавать рекламу искусственному интеллекту. Компания планирует составить конкуренцию крупнейшим маркетинговым агентствам, сообщает Financial Times со ссылкой на внутреннюю презентацию Google.
Так, разрабатываемый компаний алгоритм будет обрабатывать изображения, видео и тексты, предоставленные рекламодателями. Генеративный искусственный интеллект смешает их и представит готовую рекламу с учетом параметров целевой аудитории и показателей рекламной кампании.
В Google рассчитывают, что генеративный ИИ поможет создавать комплексные рекламные кампании по аналогии с маркетинговыми агентствами.
Google уже запустил собственный чат-бот на основе искусственного интеллекта— он получил название Bard. Технология стала прямым конкурентом нашумевшему ChatGPT от компании OpenAI.