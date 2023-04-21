Google научит искусственный интеллект создавать рекламу

Американская корпорация Google поручит создавать рекламу искусственному интеллекту. Компания планирует составить конкуренцию крупнейшим маркетинговым агентствам, сообщает Financial Times со ссылкой на внутреннюю презентацию Google.

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Так, разрабатываемый компаний алгоритм будет обрабатывать изображения, видео и тексты, предоставленные рекламодателями. Генеративный искусственный интеллект смешает их и представит готовую рекламу с учетом параметров целевой аудитории и показателей рекламной кампании.

В Google рассчитывают, что генеративный ИИ поможет создавать комплексные рекламные кампании по аналогии с маркетинговыми агентствами.