В SpaceX сообщили о причинах уничтожения корабля Starship

"Несколько двигателей вышли из строя в ходе испытательного полета, наблюдалась потеря высоты и начало вращения. Была подана команда на завершение [испытания]", - говорится в сообщении, размещенном на сайте SpaceX.

Ранее в четверг SpaceX осуществила первый испытательный запуск ракеты-носителя с установленным на нее прототипом космического корабля Starship. Ракета, достигнув высоты в 38 км, начала неконтролируемо вращаться примерно через две с половиной минуты после старта, спустя еще полторы минуты последовал взрыв. Ведущие трансляции на сайте SpaceX ранее отмечали, что испытательный запуск будет считаться успешным, если ракета сможет оторваться от стартового стола. Как ожидается, следующий запуск может состояться через несколько месяцев.