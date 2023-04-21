Google-карты частично перестали строить маршруты по России

Google-карты перестали отображать в России маршрутный транспорт, а также пропала возможность проложить маршрут из начальной точки в конечную, с помощью городского транспорта. Об этом рассказали сотрудники URA.RU.
«Дорогу можно проложить только для пешехода или автомобиля. Перестали отображаться значки остановок, не понятно какой транспорт останавливается», — сообщили корреспонденты URA.RU, столкнувшиеся с проблемой.
В отличии от google-карт, сервис «Яндекс.Карты» работает стабильно. Все маршруты показаны, общественный транспорт отслеживается и есть возможность проложить маршрут с помощью наземного транспорта.