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Учёные могут найти способ остановить поседение с возрастом

Специалисты из Нью-Йоркского университета обнаружили: в том, что люди седеют, виноваты стволовые клетки. По мере старения эти клетки застревают в особой области, что и вызывает седину.

Учёные могут найти способ остановить поседение с возрастом
©  Ferra.ru

По мере старения, когда нам становится сложнее двигаться, примерно то же самое происходит со стволовыми клетками. Они быстро застревают в области, которая называется выпуклостью волосяного фолликула. В результате волосы расти продолжают, но становятся седыми. И чем мы старше, чем больше стволовых клеток попадает в такую ловушку.

Вместе с тем учёные из Медицинской школы Гроссмана надеются, что смогут понять, как можно освободить эти стволовые клетки. Для этого они проводят эксперименты на мышах.

Но есть и другие предположения, связанные с появлением у людей седины. Например, считается, что в этом может быть виновата генетика, плохое питание, стресс.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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