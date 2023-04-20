Ученые нашли древнеримскую винодельню небывалой роскоши

Археологи обнаружили на вилле Квинтилиев недалеко от Рима античную винодельню. Она наглядно показывает, как древние римляне демонстрировали свой социальный статус. Производство вина они превращали в театрализованное представление с фонтанами, а сами пировали в соседних комнатах. Подробности исследования опубликованы в журнале Antiquity.

Фото: InScience InScience

В древних цивилизациях виноградарство и виноделие были не обычными сельскохозяйственными отраслями. Египтяне изображали производство вина на гробницах, а римский народ видел в нем идеологические аспекты. Зажиточные римляне восхваляли труд земледельца и поэтому всячески улучшали производство.

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Археологическое изучение виллы Квинтилиев, площадь которой 24 гектара, началось в XV веке. На винодельню ученые впервые наткнулись в 2017-2018 гг., когда пытались найти руины ипподрома для гонок на колесницах. Оборудование винодельни типично для подобных сооружений: зона для вытаптывания винограда, два пресса, чан для сбора и отстаивания сусла, система соединяющих каналов и погреб для хранения вина. Необычным оказалось скорее то, как расположены и украшены все инструменты. Традиционно на производстве полы покрыты водонепроницаемым бетоном, но на винодельне Квинтилиев они частично облицованы красным брекчиевым мрамором, который при намокании становится очень скользким. Это указывает на то, как важно было для римлян обустроить производство с роскошью и пафосом.

Раскопки показывают, что настоящее представление начиналось после получения сусла. Оно наполняло сборный чан, после чего из трех отверстий в стене вытекало фонтаном на расстояние около одного метра. Вся конструкция фасада была покрыта белым мраморным шпоном, коккопесто и известковым раствором, дополнялась постаментами из африканского, серого и красного мрамора.

Пространство, в котором собирали сусло для дальнейшей ферментации, окружено тремя большими комнатами. Они не имели отношения к самому производству, но находясь в них, можно было проследить все этапы виноделия. Исследователи предполагают, что здесь были расположены столовые, в которых император со свитой проводили торжества и наблюдали за процессом.