Apple одобрила выход российской замены Instagram* на iPhone

Российский аналог Instagram*, Россграм, готовится к появлению в App Store после успешной модерации.

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Стоит отметить, что ограниченное бета-тестирование сервиса началось ещё 1 декабря 2022 года — тогда заинтересованные пользователи могли подать заявку на участие на официальном сайте компании.

Сообщается, что на данный момент число пользователей составляет 831 013 человек, с 926 премиум-аккаунтами, предоставляющими дополнительные привилегии.

Ожидается, что полноценный запуск приложения состоится 20 мая. Однако разработчики до сих пор не получили разрешение от Google для публикации в Google Play, что вынуждает владельцев Android-устройств устанавливать Россграм из сторонних источников, таких как RuStore.

Напомним, что сервис предлагает пользователям функции, знакомые им по Instagram*, такие как возможность делиться фото и видео, ставить лайки и оставлять комментарии.

Основная цель проекта – создать надежную и безопасную социальную платформу для российских пользователей.