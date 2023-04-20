Предсказана гипотетическая звезда, похожая по свойствам на черную дыру

Американские ученые из Университета Джонса Хопкинса открыли новый гипотетический объект, который они назвали топологическим солидоном. Это звезда, которая похожа по свойствам на черную дыру, но все еще способная испускать свет. Исследование опубликовано в журнале Physical Review D.

Обнаружение гравитационных волн в 2015 году пошатнуло мир астрофизики, так как оно подтвердило существование черных дыр. С тех пор активно продолжаются исследования, основанные на теории струн. Ученые уже создавали модели разных гипотетических объектов, которые тоже имеют гравитационные эффекты: бозонные звезды, гравастары.

В новом исследовании ученые использовали теорию струн, которая объединяет принципы квантовой механики с теорией относительности Эйнштейна, чтобы предсказать существование еще одного гипотетического объекта. Астрофизики назвали его топологическим солидоном. Ученые описали объект с помощью математических уравнений и разработали симуляцию, в которой сравнили черную дыру и топологический солидон. Оба объекта способны искажать пространство, но солидон, в отличие от черной дыры, также испускает свет. Это делает его скорее звездой. Вместо того чтобы оказаться поглощенным, свет рассеивается.

Тот факт, что ученые смогли описать солидон математически и сравнить его с черной дырой в симуляциях, позволяет предположить, что этот объект может действительно существовать в реальности. Однако пока что обнаружить его в космосе не представляется возможным даже с помощью самого мощного телескопа на планете.