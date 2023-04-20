NVIDIA сократила поставки RTX 4070

По данным источников, NVIDIA приостановила производство RTX 4070 на месяц. Компания пока планирует понаблюдать за ситуацией на рынке видеокарт. Уже известно, что многие ритейлеры предлагают новую карту со скидкой. По данным портала VideoCardz, польские торговые сети продают RTX 4070 на 9% дешевле рекомендованной цены — за 2913 злотых вместо 3199.