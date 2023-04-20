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14 минут назад

Эксперты рассказали об опасности поддельных Wi-Fi-сетей

Lenta.ru

Общедоступные Wi-Fi-сети могут использоваться хакерами для атаки на пользователей смартфонов. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Эксперты рассказали об опасности поддельных Wi-Fi-сетей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам вице-президента компании Acronis Кандида Уэста, модифицированные точки Wi-Fi могут представлять реальную опасность для пользователей. Уэст рассказал, что злоумышленники организовывают бесплатные Wi-Fi-сети в местах большого скопления людей, предлагают им подключиться к сети, а затем воруют личные данные.

Специалист отметил, что поддельные Wi-Fi-сети могут раскрыть передаваемые через них данные — в том случае, если владелец смартфона или компьютера будет пользоваться незашифрованными сервисами.

«Взлом устройства позволит незнакомцам следить за тем, что вы просматриваете в интернете, что менее критично, но все же раздражает», — отметил эксперт.

Кандид Уэст призвал владельцев гаджетов пользоваться личной сотовой сетью и по возможности не подключаться к неизвестным бесплатным Wi-Fi-сетям в общественных местах. По словам Уэста, передачу незашифрованных данных через сеть можно остановить, но для этого пользователь должен иметь некое представление о том, как устроено шифрование информации на смартфоне или компьютере.

В середине апреля специалисты ФБР рассказали, что размещенные в общественных местах бесплатные USB-зарядки могут быть опасны. Злоумышленники могут использовать общедоступные USB-порты для внедрения вредоносных программ и ПО.

Наука и техника,ФБР,
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