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1 час назад

Rutube отказался от рекламных вставок перед видео

Елена Прошина

Российский видеохостинг Rutube отказался от рекламных вставок, запускаемых в автоматическом режиме перед каждым роликом для удобства пользователей. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе платформы.

Rutube отказался от рекламных вставок перед видео
Фото:  Пресс-служба Rutube Пресс-служба Rutube

Там отметили, что рекламные вставки в середине и конце видео решили оставить. Кроме того их сохранили в начале ролика для нового «Шоу Воли», первый выпуск которого появился на платформе 17 апреля. В пресс-службе видеохостинга объяснили такое решение тем, что комфорт зрителей является важнейшей задачей для национальной платформы.

Также в Rutube сообщили, что по итогам 2022 года индекс удовлетворенности сервисом и контентом вырос на 25%. Ожидается, что новая мера также поспособствует этому.

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