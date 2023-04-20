Rutube отказался от рекламных вставок перед видео

Российский видеохостинг Rutube отказался от рекламных вставок, запускаемых в автоматическом режиме перед каждым роликом для удобства пользователей. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе платформы.

Фото: Пресс-служба Rutube Пресс-служба Rutube

Там отметили, что рекламные вставки в середине и конце видео решили оставить. Кроме того их сохранили в начале ролика для нового «Шоу Воли», первый выпуск которого появился на платформе 17 апреля. В пресс-службе видеохостинга объяснили такое решение тем, что комфорт зрителей является важнейшей задачей для национальной платформы.