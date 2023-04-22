$81.49-0.1389.35-0.11
49 минут назад

Археологи выяснили, что викинги торговали древесиной из Северной Америки

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Университета Исландии выяснили, что скандинавские мореплаватели завозили древесину из Северной Америки в Гренландию. Исследование опубликовано в журнале Antiquity.

Археологи выяснили, что викинги торговали древесиной из Северной Америки
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Гренландия была заселена норвежскими и исландскими мореплавателями в 985 или 986 году нашей эры. Поселенцы основали две колонии на юго-западном побережье. Здесь ученые обнаружили куски древесины, датируемые XI-XIV веками нашей эры.

С помощью анализа древесины ученые показали, что 0,27% древесины были однозначно импортными, включая дуб, бук, болиголов и сосну. Еще 25% от общего объема древесины приходилось либо на импорт, либо на прибитые к берегу деревья, включая лиственницу, ель, сосну обыкновенную и пихту.

Поскольку болиголов и сосна в то время не встречались в Северной Европе, ученые предположили, что их завезли из Северной Америки. Это также подтверждается скандинавскими сагами, в которых описывается, как Лейф Эрикссон и другие мореплаватели привозили древесину из Винланда (колонии викингов в Северной Америке) в Гренландию.

Из-за ограниченных ресурсов в Гренландии давно предполагалось, что колонисты импортировали железо и дерево издалека, что и подтвердила работа ученых. Результаты исследования также означают, что гренландцы ходили до Америки по крайней мере до XIV века.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий